24.08.2017, 15:15

ФОТО: На фанерном заводе стоимостью 55 млн отметили закладку краеугольного камня


rus.delfi.ee
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Metsä Woods
Metsä WoodsFoto: Viktor Tund

В среду, 23 августа, в Пярну на заводе по изготовлению березовой фанеры Metsä Woodi торжественно отметили закладку краеугольного камня. На церемонии открытия сказали приветственные слова министр государственного администрирования Яак Ааб, президент и действующий руководитель Metsä Group Кари Джордан, а также вице-президент Эса Кайкконен. Масштабное предприятие, достигающее более 30 000 квадратных метров будет готово в следующем году. В августе 2018 года завод уже должен будет работать.

Огромный завод, чей размер достигает почти 30 000 квадратных метров, будет готов в следующем году. В августе 2018 года завод уже должен будет работать.

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