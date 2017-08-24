ФОТО: На фанерном заводе стоимостью 55 млн отметили закладку краеугольного камня

Metsä Woods Foto: Viktor Tund

В среду, 23 августа, в Пярну на заводе по изготовлению березовой фанеры Metsä Woodi торжественно отметили закладку краеугольного камня. На церемонии открытия сказали приветственные слова министр государственного администрирования Яак Ааб, президент и действующий руководитель Metsä Group Кари Джордан, а также вице-президент Эса Кайкконен. Масштабное предприятие, достигающее более 30 000 квадратных метров будет готово в следующем году. В августе 2018 года завод уже должен будет работать.