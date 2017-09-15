ФОТО: ”Мне стало дурно!” Именитый таллиннский спортклуб шокировал клиента состоянием душевой

”Когда я увидел мужскую душевую в спортклубе Reval, мне стало дурно!” — написал в редакцию читатель и приложил фотографии.

”Похоже, этот бассейн надо проверить на предмет чистоты. Сегодня я оформил месячный абонемент и ужаснулся картине, которая открылась мне в мужской душевой комнате”, — написал он.

По словам руководителя отдела продаж и маркетинга Reval Sport Хелен Партасюк-Соотла, фирма действует на рынке уже 28 лет, и здание старое. ”Мы каждый год реновируем здание и пытаемся сделать его более современным”, — заверяет она.

”Последний раз ремонт мужской душевой производился восемь лет назад. Следующий ремонт запланирован на грядущее лето. По фотографиям действительно может показаться, что это грязь, но уверяю вас, это не так. Просто покрытие плитки износилось, и сырость сделала свое дело. Каждую ночь мы проводим уборку и дезинфекцию плитки. Плитки могут показаться грязными из-за износа. Чистота для нас — превыше всего, хотя иногда случаются и ситуации, когда персонал не успевает”, — сказала Партасюк-Соотла и принесла клиентам извинения.

По словам пресс-секретаря Департамента защиты прав потребителей Пилле Калда, клиенту следовало перед подписанием договора лично ознакомиться с помещениями, а, если договор заключен по интернету, то его возможно расторгнуть.