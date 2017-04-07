ФОТО: Министр экономики Кадри Симсон посетила предприятия Пыхья-Таллинна

Министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон посетила сегодня предприятия Пыхья-Таллинна, сообщила пресс-служба районной управы.

Симсон ознакомилась с работой фирм, находящихся в Творческом городке Теллискиви, планами Tallinn Film Wonderland по созданию комплекса киностудий на территории бывшей Балтийской мануфактуры и деятельностью судостроительного концерна BLRT Grupp. Во время визита министра сопровождал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

”Пыхья-Таллинн — быстроразвивающийся район, он очень контрастный, но открывающий многие возможности для предпринимательства. Приятно видеть, что многие старые производственные здания здесь обрели новую жизнь. Большую роль в развитии Пыхья-Таллинна играет хорошее сотрудничество районной управы с местными предпринимателями и жителями района. Уверена, что район продолжит развиваться и в будущем станет еще более привлекательным местом для жизни и для занятия предпринимательством”, — подвела итоги визита в Пыхья-Таллинн Кадри Симсон.

Foto: Põhja-Tallinna linnaosavalitsus

По словам Раймонда Кальюлайда, экономическая жизнь Пыхья-Таллинна насыщенная и разнообразная.

”Здесь есть успешные стартапы, отличающиеся новаторским и творческим подходом небольшие фирмы, но также и такое крупное международное предприятие, как BLRT. Это разнообразие мы и хотели показать министру экономики. Кроме того, районная управа всемерно поддерживает усилия по созданию киностудии на территории бывшей Балтийской мануфактуры. И мы рады возможности ознакомить формирующего экономическую политику государства министра с данным проектом и с деятельностью уникального Творческого городка Теллискиви”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна.

В Творческом городке Теллискиви министр ознакомилась с работой ”Клуба разных комнат”, Funderbeam OÜ и пекарни Muhu Pagarid. Визит Кадри Симсон в Пыхья-Таллинн завершился обходом территории судостроительного завода BLRT и встречей с его руководителями, в ходе которой речь шла о деятельности концерна в семи государствах, о его производственных мощностях и инвестиционных проектах.