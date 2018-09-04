04.09.2018, 11:56

ФОТО: Миллиардер в Эстонии. В Таллинне причалила роскошная яхта за 40 млн долларов

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rus.delfi.ee
EST 13
Galerii: 10 pilti
Lukasusjaht Forever One ja Bruce Grossman saabus Tallinna Foto: Andres Putting

Сегодня утром незадолго до 10 часов в Таллиннском порту причалила яхта класса люкс Forever One, владельцем которой является миллиардер Брюс Гроссман.

Брюс Гроссман и его сестра Синтия — владельцы Grupo Continental, третьего по величине в мире бутилировщика Coca-Cola, одни из самых богатых людей Мексики. Технически сам по себе Брюс не миллиардер, потому что у них с сестрой на двоих имущества на 1,5 млрд долларов.

Яхта Гроссмана Forever One 55 метров длиной и вмещает 8 гостей (каюты 4). Также на борт вмещается 14 членов экипажа, для них 7 кают. Стоимость яхты — 14 млн долларов, и она может двигаться со скоростью 16 узлов.

Как выглядит яхта изнутри, смотрите здесь.

Tallinn Hockey weekend
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