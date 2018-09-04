ФОТО: Миллиардер в Эстонии. В Таллинне причалила роскошная яхта за 40 млн долларов

Брюс Гроссман и его сестра Синтия — владельцы Grupo Continental, третьего по величине в мире бутилировщика Coca-Cola, одни из самых богатых людей Мексики. Технически сам по себе Брюс не миллиардер, потому что у них с сестрой на двоих имущества на 1,5 млрд долларов.

Яхта Гроссмана Forever One 55 метров длиной и вмещает 8 гостей (каюты 4). Также на борт вмещается 14 членов экипажа, для них 7 кают. Стоимость яхты — 14 млн долларов, и она может двигаться со скоростью 16 узлов.

Как выглядит яхта изнутри, смотрите здесь.