10.08.2018, 12:10

ФОТО: "Мастер кухни" обманывал людей в России, Литве и Латвии. На очереди Эстония?

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DELFI.LT
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ФОТО: "Мастер кухни" обманывал людей в России, Литве и Латвии. На очереди Эстония?
фото иллюстративноеDELFI / Orestas Gurevičius

Владимир Байрак, привлекающий доверчивых людей невысокими ценами и приятным общением, потом исчезает с полученными деньгами. Сейчас он со своим "бизнесом" перебрался в Латвию.

В редакцию портала DELFI обратились двое рижан, которые рассказали, как попали в ловушку этого человека. Их истории похожи на истории людей, обманутых несколько лет назад в Литве, а перед этим — в России.

Клиенты "мастера" рассказали, что мужчина брал у них аванс, а потом постоянно опаздывал с выполнением работ к сроку, выполнял работы некачественно или вообще ничего не делал — не доставлял заказанную кухонную мебель. С самим Байраком порталу DELFI связаться не удалось. Ни по одному из 6 указанных номеров найти его не удалось.

По данным латвийской базы данных Lursoft, Байрак зарегистрировал новую компанию под названием Mūsu Virtuves 26 февраля 2018 года. Гражданин России 1984 г.р. является единственным ее акционером.

Жительница Риги Дана Юшкане рассказала DELFI, что нашла контакты Байрака на одном из латвийских сайтов, когда хотела приобрести новый кухонный комплект. "Мы договорились, что он придет ко мне домой и все замерит. Также договорились о цене — 2195 евро, он сразу попросил половину суммы в качестве аванса. Я думала, это нормально и заплатила.2 мая завершился весь проект, были выбраны материалы и т.д. Общая цена вышла 4390 евро. По договору мебель должны были сделать в течение 35–40 дней. 22 июня нам позвонил управляющий Mūsu Virtuves и сказал, что кухню доставят через 5 дней, но мы должны заплатить еще 906 евро. Я не поверила, а оказалось, в договоре сказано, что за сбор и установку надо заплатить еще 6 процентов от общей суммы, еще 40 евро за доставку, 20 евро за то, что все принесут в квартиру. Мы с мужем стали протестовать, нам снизили цену до 586,80 евро. И тут началось самое интересное. Мы попытались узнать, когда же будет готова кухня, начались сказки, то производитель опаздывает, то нем машины. 13 июля мы обрадовались, наконец-то привезли кухню из Вильнюса… Но не все — там дверцы нет, там столешницы, другие детали были собраны как попало. Владимир обещал все исправить. 16 июля он отсрочил работы на неделю, а потом вообще отключил телефоны. Мы связались с управляющим, но выяснилось, что все работники Mūsu Virtuves уволены.

Тут я собрала контакты клиентов и узнала, что ситуация у них практически идентичная. Правда, мне 31 июля привезли дверцы из Беларуси, но кое-каких деталей все же не хватает, придется решать проблему за дополнительные деньги", — сказала Юшкане.

Она сказала, что одно заявление уже подано в полицию, его обвиняют в мошенничестве и требуют уголовной ответственности. В полицию намерены обращаться и еще четыре клиента. Похожую историю порталу рассказал и другой клиент Байрака — Олег Назаров.

Внимание портала DELFI Байрак в первый раз привлек в конце 2015 года. Рассказывалось, что ремонт, запланированный жительницей Вильнюса Виты стал настоящим кошмаром. У нее были похожие проблемы, что и у клиентов Байрака в Латвии.

Тогда у Байрака в Вильнюсе была компания Jutaris, она обанкротилась. 28 марта этого года ее убрали из Регистра компаний. Среди документов есть и постановление Вильнюсского окружного суда, к которому прилагается список кредиторов. В первую очередь это — работники Jutaris, затем "Содра" и ГНИ, а на третьем месте — клиенты. Один из бывших работников Jutaris Винцас Невердаускас сказал DELFI, что получил около половины из 622,59 евро о эти деньги выплатил гарантийный фонд "Содры", поскольку у самой компании денег не было.

Один из бывших клиентов — Мирославас Трумпакоис сказал, что не получил ни цента, хотя суд присудил ему 2595 евро. Общий долг клиентам составляет 15 106,59 евро. DELFI о Байраке писал и в 2017 году. Тогда косвенно управляемая им компания Imonta обманула еще нескольких вильнюсцев. Imontа по данным регистра сейчас находится на стадии банкротства. Похоже, что "мастер" начал свою карьеру в России. В середине 2012 года на портале mr7.ru публиковались статьи о том, что из-за Байрака пострадали около 200 жителей, которых привлекла реклама "Мира кухонь".

ТОП

Каждый из пострадавших понес ущерб на сумму от 60 000 до 130 000 рублей. В судах было 10 дел. В 2014 году на mr7.ru появилась статья о том, что пострадавшие намерены жаловать президенту, но дальнейшая история не представлена.

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