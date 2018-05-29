ФОТО: Максимальный комфорт! Смотрите, как выглядят обновленные залы кинотеатра Coca-Cola Plaza

Конго добавил, что в сравнении с прежними, мест в обновленных залах теперь несколько меньше, но поскольку клиенты ожидают все большего комфорта и цельного опыта посещения кино, сооружение двух залов LUXE стало для Coca-Cola Plaza тщательно продуманным решением. Цены билетов в новые залы LUXE останутся на уровне цен в зал SCAPE.

25 мая обновилась и система ”Киноклуба” Forum Cinemas: к трем существующим статусам ”Член клуба”, ”Фанат” и ”Гуру” добавился четвертый статус — ”Спец”. Также добавилась совершенно новая система бонусов, позволяющая вне зависимости от статуса собирать бесплатные билеты, напитки и закуски. Будут проходить розыгрыши с отличными призами, а членство в клубе также позволяет пользоваться различными предложениями партнеров Forum Cinemas.