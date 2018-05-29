29.05.2018, 15:30

ФОТО: Максимальный комфорт! Смотрите, как выглядят обновленные залы кинотеатра Coca-Cola Plaza

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rus.delfi.ee
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Coca-Cola plaza uus saal LUXE (saal 4) Foto: ANDRES RAUDJALG, Forum Cinemas AS

В кинотеатре Forum Cinemas Coca-Cola Plaza на финишную прямую вышли работы по обновлению, в ходе которых открываются два кинозала с удобнейшими креслами recliner, обставленных согласно новой для стран Балтии концепции LUXE. Помимо этого, новыми бонусами и возможностями пополнилась программа постоянных клиентов ”Киноклуб”, сообщает кинотеатр.

Кинозалы LUXE являются торговой маркой Odeon Group, собственника Forum Cinemas. LUXE означает высокий уровень комфорта, а также особенно качественные изображение и звук. ”Обстановка двух кинозалов была полностью обновлена, хотя главным изменением все же является то, что теперь все обычные кресла в этих залах заменены очень удобными креслами recliner, в которых можно занять максимально комфортное положение и наслаждаться происходящим на экране, — пояснил исполнительный директор Forum Cinemas Кристьян Конго. — Кресла похожи на те, что установлены в зале A. Le Coq Sviit, но в Sviit еще есть возможность заказать еду и напитки при помощи расположенного в кресле экрана, а в зале также расположена приватная лаунж-секция. Первый новый зал LUXE уже открыт и ждет посетителей. Работы во втором зале подходят к концу и все будет готово к началу июня”.

Конго добавил, что в сравнении с прежними, мест в обновленных залах теперь несколько меньше, но поскольку клиенты ожидают все большего комфорта и цельного опыта посещения кино, сооружение двух залов LUXE стало для Coca-Cola Plaza тщательно продуманным решением. Цены билетов в новые залы LUXE останутся на уровне цен в зал SCAPE.

25 мая обновилась и система ”Киноклуба” Forum Cinemas: к трем существующим статусам ”Член клуба”, ”Фанат” и ”Гуру” добавился четвертый статус — ”Спец”. Также добавилась совершенно новая система бонусов, позволяющая вне зависимости от статуса собирать бесплатные билеты, напитки и закуски. Будут проходить розыгрыши с отличными призами, а членство в клубе также позволяет пользоваться различными предложениями партнеров Forum Cinemas.

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В кинотеатре Forum Cinemas Coca-Cola Plaza на финишную прямую вышли работы по обновлению, в ходе которых открываются два кинозала с удобнейшими креслами recliner, обставленных согласно новой для стран Балтии концепции LUXE. Помимо этого, новыми бонусами и возможностями пополнилась программа постоянных клиентов ”Киноклуб”, сообщает кинотеатр.
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