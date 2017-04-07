ФОТО: Lux Express инвестирует в новые автобусы почти три миллиона евро

Lux Express инвестирует в изготовляемые по специальному заказу автобусы Scania Irizar i8 почти три миллиона евро. Новые автобусы класса “люкс” производятся в Испании и прибудут в Эстонию в середине мая, сообщает фирма.

Автобусный парк Lux Express пополнится этой весной восемью новыми автобусами выполненными по специальному заказу. Автобусы будут обслуживать маршруты, начинающиеся из Таллинна.

”Приобретенные автобусы являются последним словом автобусной техники как с точки зрения удобства пассажиров так и экологичности. В новых автобусах созданы все условия чтобы пассажиры с разными потребностями могли чувствовать себя в пути максимально комфортно”, — сказал председатель правления Lux Express Ханнес Саарпуу.

В автобусах класса Lounge модели Scania Irizar i8, которые изготавливаются по специальному заказу Lux Express, будет 45 пассажирских мест, причём 15 из них находится в особенно комфортабельной части Lounge где сиденья располагаются по принципу 2+1.

Кроме того, компания Lux Express заказала и два новых автобуса с 56 пассажирскими местами где все сиденья расположены по принципу 2+2. Длина автобусов составляет 15 метров, ширина — 2,55 метра, а высота примерно 4 метра.

Уровень выхлопных газов новых автобусов соответствует нормам Euro 6, а расход топлива составляет 26 литров на 100 километров. ”Это означает что для транспортировки одного пассажирского места на 100 километров затрачивается 0,4 литра топлива. Для сравнения, у дизельных поездов Flirt DMU этот показатель равен 0,83 литрам”, — привёл Саарпуу пример.

По словам Саарпуу, компания Lux Express является лидером автобусного рынка как в Эстонии, так и на международном уровне.

”В течении многих лет мы работали и инвестировали для того чтобы предложить пользователям общественного транспорта наилучшие услуги и отвечать их ожиданиям зачастую даже опережая их. В этом году совместно с фирмой Turu-uuringute AS мы провели опрос, и по его результатам выяснилось, что при выборе автобусной компании для совершения дальней поездки для пассажиров очень важны современные автобусы”, — сказал Саарпуу.

Новые автобусы класса ”люкс” будут обслуживать маршруты Таллинн-Рига и Таллинн-Петербург. На маршрут Таллинн-Рига будет выведено пять новых автобусов и один новый автобус будет обслуживать маршрут Таллинн-Петербург. Новые автобусы с 56 пассажирскими местами сменят уже имеющиеся автобусы.

На сегодняшний день в автобусном парке Lux Express почти 80 автобусов средний возраст которых составляет 2,7 лет. В 2015 году компания Lux Express инвестировала в автобусный парк почти 10 миллионов евро приобретя 28 новых автобусов, а в 2016 году добавилось ещё 9 новых автобусов Scania Irizar общей стоимостью 4 миллиона евро. Пассажиров Lux Express обслуживает более 300 водителей.

В новых автобусах имеются персональные мультимедийные устройства, регулируемые сиденья, розетки для подзарядки электронных устройств и каждое сиденье оснащено ремнем безопасности. Во всех автобусах также имеются автоматы с бесплатными горячими напитками, беспроводной Интернет, кондиционер воздуха и постоянно работающий туалет.