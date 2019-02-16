ФОТО: Лучше один раз увидеть! Как происходит сортировка посылок в Omniva

Член правления Omniva Андре Вескимейстер признал, что проблемы с посылками из-за переезда в новый центр, действительно, наблюдались, и что ”на то, чтобы достичь очень хороших результатов, еще уйдет время”. Тем не менее он пообещал, что к Иванову дню ”все будет идеально”.

Примечательно, что если в 2008 году Omniva доставила 3,3 млн посылок, то в прошлом году, по предварительным данным, 14,1 млн.