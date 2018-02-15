ФОТО: Lexus поздравил Эстонию с юбилеем с помощью эксклюзивных автомобилей

В честь годовщины Эстонской Республики компания Lexus сделала особенно эксклюзивный жест в сине-черно-белых тонах, выставив перед национальной оперой «Эстония» новейшие модели автомобилей Lexus – флагманы LS 500h и очень редкую модель LC 500 «Structural Blue», сообщает компания.

Руководитель Балтийского сегмента Lexus Андрес Агурайуя сказал, что модель LC 500 ”Structural Blue” произведена для Европы всего в 20 экземплярах, один из которых будет ездить по дорогам Эстонии.

”Такой синий оттенок разрабатывается компанией Lexus на протяжении последних 15 лет, и, наконец, желаемый результат достигнут. На каждый эксклюзивный автомобиль LC 500 синего цвета нанесено примерно 300 миллиардов пигментных частиц, и, в отличие от обычной синей автомобильной краски, которая отражает примерно 50 процентов света в качестве видимого синего оттенка, краска модели ”Structural Blue” отражает синий цвет почти на сто процентов, благодаря чему она является одной из редчайших моделей синего цвета в мире”, — отметил он.