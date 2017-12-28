ФОТО: Легендарный ликер Vana Tallinn прошел "омоложение"

У самого популярного ликера Эстонии Vana Tallinn появилась новая этикетка, которая еще более четко разделяет три уровня крепости. По сравнению с предыдущим дизайном, который использовался около десяти лет, лицевая сторона бутылки содержит больше информации о напитке, сообщает AS Liviko.

”Ликер Vana Tallinn является известной эстонской торговой маркой в мире, его популярность на внешних рынках постоянно растет. Желание придать ценность именно этому уникальному бренду, сделать его еще более международным и заметным и стало той причиной, по которой этот легендарный напиток поступит к потребителям в Эстонии и в других странах мира с обновленным внешним видом”, — сказал председатель правления AS Liviko Янек Кальви.

Обновленный дизайн характеризует металлический блеск с цветовыми тональностями, указывающими на крепость. Vana Tallinn 40 — золотая, Vana Tallinn 45 — красная, а Vana Tallinn 50 — синяя. На этикетке сохранена стилизованная панорама Таллинна, выполненная в 60-х годах графиком Кайсой Пуустак на основе гравюр 17 века. К созданию нового внешнего вида были привлечены дизайнеры из французского агентства Appartement 103, которые ранее сотрудничали с многими известными международными брендами премиум-класса.

Состав ликера останется прежним. Ликер Vana Tallinn изготавливается только из природных компонентов, которые связывают между собой ямайский ром, изготовленный вручную экстракт ванили и корицы и натуральные цитрусовые масла, создавая пикантный вкус. В этом году исполнилось 55 лет с момента создания Vana Tallinn ликерными мастерами Liviko.

Vana Tallinn — это самый известный эстонский ликер в мире, который продается в 27 странах в объеме более 2 миллионов бутылок. Более половины, а точнее — 60% этого легендарного напитка продается на внешних рынках. Первые бутылки с новыми этикетками были изготовлены в декабре, а в торговые сети Эстонии они поступят в первой половине 2018 года.