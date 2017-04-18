ФОТО: Ласнамяэский McDonald's продал укушенный гамбургер — клиент чувствует себя униженным

Купленный в McDonald's гамбургер достался клиенту в необычном виде: прежде чем упаковать, от него откусили кусок. Произошедший в субботу случай комментирует McDonald's.

"В ласнамяэском ресторане McDonalds в субботу выдали через киоск drive-in такой гамбургер. Кажется, отоваривание ваучера вместо покупки гамбургера было таким большим разочарованием для работников ресторана", — написал приславший фотографию в редакцию Delfi читатель, который чувствует себя униженным таким обслуживанием.

"Как может McDonald's позволять себе что-то подобное — это еще и ресторан у моего дома, куда я постоянно хожу с семьей и двумя детьми — поэтому разочарование еще больше", — добавляет клиент, который использовал в субботу в ласнамяэском McDonald's ваучер, полученный в рамках кампании "90 секунд".

По словам клиента, старший смены извинился и предложил в качестве компенсации ваучер на одну среднюю порцию. "Я отказался от этого, потому что меня не интересует бесплатная еда, особенно когда этим пытаются заткнуть мне рот", — добавил клиент.

Foto: Kuvatõmmis

Когда клиент сказал старшему смены, что это издевательство и что это было унизительно, якобы аргументировали тем, что момент укуса гамбургера невозможно установить задним числом, потому что на кухне нет камер.

"Со мной вели себя как с попрошайкой, который хотел гамбургер. Я потребовал у старшего смены, чтобы я мог поговорить с каким-нибудь другим ответственным, на что меня попросили отправить мейл со своей жалобой", — разводит клиент руками.

По сообщению исполнительного директора в Прибалтике Владимира Яневского, McDonald's искренне жаль, что у одного из посетителей ресторана был такой неприятный опыт.

"Речь идет о первом подобном случае за более чем 20 лет деятельности, и это очень неприятный сюрприз для всей нашей команды, которая на 100 процентов посвящает себя тому, чтобы со всеми нашими посетителями обращались с крайним уважением", — выразил Яневский сожаление.

"Мы провели расследование, чтобы убедиться, что при приготовлении еды исходили из всех процедурных правил и стандартов, и продолжаем проводить интервью со всеми работавшими во время этого случая членами команды. Мы поддерживаем связь с этим клиентом и оповестим его о результатах расследования, договоримся о следующих шагах и сделаем в будущем все от нас зависящее, чтобы восстановить доверие в глазах своего посетителя", — добавил Яневский.