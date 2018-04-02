ФОТО: Крупнейшие продавцы подняли цену литра бензина до 1,35 евро. Так дорого топливо не стоило с 2014 года

Крупнейшие продавцы топлива в Эстонии повысили в понедельник цены на бензин до 1,35 евро за литр, сообщает Rus.Err со ссылкой на ERR.

В Таллинне в понедельник, 2 апреля, 95-й бензин на нескольких заправках Circle K, Neste, Alexela и Olerex стоил после обеда 1,349 евро за литр, а дизель — 1,299 евро.

Так дорого бензин в последний раз стоил в июне 2014 года. Еще в воскресенье литр 95-го бензина стоил на разных заправках от 1,27 до 1,3 евро.

Член правления сети Alexela Алан Вахт сообщил ERR, что бензин на мировом рынке подорожал в прошлый четверг до отметки, превысившей 700 долларов за тонну.