ФОТО: Крупнейшая медицинская лаборатория Эстонии переезжает

Крупнейшая медицинская лаборатория Эстонии SYNLAB, которая в год обрабатывает несколько миллионов анализов, переезжает на новое место в Центре здоровья Веэренни. Грузовики с лабораторной техникой в течение всего дня будут передвигаться по маршруту Вяйке-Паала—Веэренни в Таллинне.

Будут перевезены анализаторы и другая лабораторная техника, которая к понедельнику будет вновь готова оказывать услуги в полном объеме. Большинство анализов было проведено в лаборатории на Вяйке-Паала к концу вчерашнего дня, кровь и другие материалы для анализов, которые еще не были проведены, также будут перевезены из старой лаборатории в новую, сообщает SYNLAB Eesti.

“Новая лаборатория создаст предпосылки для оказания еще более качественных услуг лаборатории. Расширятся возможности сдачи крови, лабораторные процессы будут автоматизированы, технические возможности будут усовершенствованы, а тестирование на венерические заболевания, которое до сих пор проводилось в Тарту, теперь можно будет проводить в Таллинне”, — рассказывает об основных переменах руководитель службы Яанус Нестра.

По его словам, анализ, наиболее часто заказываемый врачами и людьми, которые сами обращаются для проверки состояния здоровья, — это гемограмма, то есть схематическая запись результатов количественного и качественного исследования крови. Таких анализов в год проводят более 400 тысяч.

“Следующими по распространенности являются показатель креатинин, характеризующий деятельность почек, тесты на содержание холестерола, маркер воспаления C-реактивный белок, анализы печени и щитовидной железы. В последние годы стали более распространены анализы на определение уровня витамина D. Объем анализов на венерические заболевания в течение многих лет сохраняется на одном уровне”, — делится Нестра.

40% оборота SYNLAB Eesti составляет экспорт медицинских услуг. Трижды в день суда Tallink привозят из Финляндии в Эстонию кровь, в год доставляется более миллиона анализов. Среди финнов по большому счету распространены те же анализы, что и среди жителей Эстонии.

В год лаборатория проводит более шести миллионов анализов, причем видов исследований - несколько тысяч. Более половины анализов, которые сдают по направлению семейного врача, проводят в SYNLAB.

SYNLAB Eesti является частью крупнейшей сети лабораторий в Европе. В 14 лабораториях и пунктах приема крови SYNLAB в Эстонии работает более 200 человек. Основной деятельностью является оказание лабораторных услугу семейным врачам и врачам-специалистам, больницам, центрам здравоохранения и другим учреждениям, связанным с медициной.

К тому же частные пациенты обращаются к врачам лаборатории за консультациями, пакетами по проверке состояния здоровья и с заказами отдельных анализов прямо из лаборатории. На портале для пациентов minu.synlab.ee можно ознакомиться с составленными врачами описаниями анализов, там же анализы можно заказать и увидеть их результаты.

Начиная с 26 июня центральная лаборатория SYNLAB Eesti будет располагаться по новому адресу Веэренни, 53а. Лаборатория по адресу Вяйке-Паала, 1 закрывается с сегодняшнего дня. Помимо новой центральной лаборатории также был открыт новый пункт приема крови в Ласнамяэском доме здоровья, к тому же обновился и расширился расположенный в клинике Fertilitas в Виймси пункт приема крови.

В Центре здоровья Веэренни помимо SYNLAB также расположены: центр семейных врачей Sinu Arst, частный медицинский центр Confido, Tervise Alkeemia и Центр музыкальной терапии. На первом этаже центра расположено кафе здорового питания Mamo, там же находится крупнейшая аптека Südameapteek.