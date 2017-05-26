ФОТО: Красота и боль Ляэне-Вирумаа — полет на вертолете бизнесмена Олега Гросса

Неделю назад Maaleht полетал вместе с бизнесменом Олегом Гроссом на его вертолете в окрестностях Раквере, в сторону Хальяла-Кунда и посмотрел на Ляэне-Вирумаа.

Гросс, который пребывает в статусе владельца вертолета с сентября прошлого года, признает, что при взгляде на Эстонию сверху его картина мира очень изменилась. Он объясняет свою покупку тем, что в бизнесе и особенно в бизнесе в сфере недвижимости, который является предпосылкой для открытия магазинов, дорога скорость. Сейчас как у самого Гросса, так и у руководителей по закупкам, деятелей в сфере недвижимости есть возможность прибыть к выставленному на продажу объекту как deus ex machina ("бог из машины"), оценить ситуацию и сверху. Поскольку небо Эстонии еще не заполнено летательными аппаратами, разрешение на полет можно получить примерно за пять минут.

"Возможность вести срочные рабочие дела по всей Эстонии на вертолете также является одним из мотиваторов для наших работников", — отмечает Гросс. На следующий день у него поездка в Ныо. На машине ушло бы два с половиной часа, на вертолете — полчаса.