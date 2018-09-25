25.09.2018, 17:10

ФОТО: Кому "вкусняшку"? Булочки в Rimi облепил рой мушек

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Кому "вкусняшку"? Булочки в Rimi облепил рой мушек
Lugeja foto

Сделанная читателем Delfi в выходные фотография прилавка с выпечкой в Rimi в Uku keskus демонстрирует, мягко говоря, не очень аппетитную картину.

На фотографии читателя видно, как прилавок с выпечкой в Rimi захватили плодовые мушки, которые суетятся на булочках с творогом. В компанию также затесалась одна большая муха.

Как такое могло случиться? Поясняет пресс-секретарь Rimi Катрин Батс.

"Приносим искренние извинения клиентам! Речь идет о распространении характерных для осеннего периода плодовых мушек. Обычно мы используем для защиты от них различные средства, и ответственный обслуживающий работник также обязан постоянно следить за состоянием товаров.

В данном случае не подействовала защита и работник тоже оставил товары без внимания.

Мы снова поднимем тему как с предлагающим защиту партнером, так и с ответственными работниками".

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