ФОТО: Кому "вкусняшку"? Булочки в Rimi облепил рой мушек

На фотографии читателя видно, как прилавок с выпечкой в Rimi захватили плодовые мушки, которые суетятся на булочках с творогом. В компанию также затесалась одна большая муха.

Как такое могло случиться? Поясняет пресс-секретарь Rimi Катрин Батс.

"Приносим искренние извинения клиентам! Речь идет о распространении характерных для осеннего периода плодовых мушек. Обычно мы используем для защиты от них различные средства, и ответственный обслуживающий работник также обязан постоянно следить за состоянием товаров.

В данном случае не подействовала защита и работник тоже оставил товары без внимания.

Мы снова поднимем тему как с предлагающим защиту партнером, так и с ответственными работниками".