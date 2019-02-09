09.02.2019, 11:44

ФОТО: Колесо обозрения для торгового центра T1 готово!

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rus.delfi.ee
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Galerii: 10 pilti
Vaateratas T1 katusel on valmis Foto: Super Skypark

Колесо обозрения, которое появится на крыше нового торгового центра T1 Mall of Tallinn, готово.

Колесо Super Skypark было построено в Голландии и начнет свою работу в Таллинне в апреле этого года.

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