15.09.2018, 09:02

ФОТО: Кофты и шапки "УРОД" — а вы бы купили? Известный эстонский дизайнер и блогер рассказала Delfi о своей линии одежды с необычным принтом

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Андрей Данило
Андрей Данило
 
EST 8
UROD
URODFoto: Virge Viertek

Эстонский блогер и дизайнер студии Hmmm Creative Хелене Ветик, получившая в 2017 титул дизайнера года, выпускает в продажу небольшую линию одежды с довольно смелым слоганом, написанном на ней кириллицей — "УРОД". Delfi узнал, почему она выбрала именно такое "непривлекательное" слово и не опасно ли носить на себе такой принт.

Откуда пришла идея создать такую коллекцию одежды? Почему именно слово ”УРОД”?

Иронично, но особого концепта в этой идее нет. Я и мой сотрудник Андреас увидели на одном диджее кофту, на которой было написано очень плохим шрифтом его имя, и нам показалось, что человек сам себе написал "Урод". Это было глупо и весело, и на самом деле там не было вовсе написано это слово. Так и решили тогда сами сделать такую кофту, но наоборот — с очень читабельным шрифтом Times New Roman.

В серии еще есть и кофта на тему [японского мультфильма — прим. ред.] "Сейлор Мун". Идея "Сейлор-кофты" — превращать своего носителя в борца за справедливость. Так как в детстве я смотрела "Сейлор Мун" на русском языке, то "я тебя накажу" стало фразой, которая запомнилась навсегда. Справедливость — это круто и вечно в моде.

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Тебе не кажется, что такой слоган может отпугнуть покупателей? А если оказаться в такой одежде в неправильном месте в неправильное время, то можно и нарваться на неприятности.

Я все лето носила кофту "Урод": и на фестивалях, например в Хийумаа и Ида-Вирумаа, и в Ласнамяэ, и в Ыйсмяэ, и в магазин, и на работу. Не вижу ни одной ситуации, где человека, который и так самоироничен, кто-то хотел бы обидеть. Знаю, конечно, некоторым людям не нравится юмор и мода — на любителя.

В первую очередь кофта была все-таки создана для меня самой, и решение ее продавать пришло из-за спроса в моем Instagram. Я думаю, каждый человек может сам решить, что это слово для него на своей груди будет означать. Например, мне как человеку с эксцентричным стилем часто и на улице, и в интернете люди говорят, что я одеваюсь уродливо, так что им я очень гордо своей кофтой отвечаю — да я урод, ну и что теперь?

Вообще сейчас в западной моде популярна одежда с надписями кириллицей, как у Vetements, Гоши Рубчинского и т.д. Даже в H&M была в продаже кофта с надписью ”РОССИЯ”.

Хотя кофта и шапка "УРОД" немного напоминают эти тренды, но я сделала кофту кириллицей, во-первых, потому что это мои корни, а во-вторых — это все-таки русское слово, хоть и эстонцы его используют. Немного даже указываю им, мол дорогие соратники, знаете ли вы, какие слова используете?

А когда Vetements или другие нерусские дизайнеры используют кириллицу, то это просто ради продажи и мне все равно — если красивая вещь, пускай будет.

Где производятся вещи? Расскажи про этот принцип сокращения отходов.

Кофты бренда Gildan шьются в Центральной Америке, а принт или вышивку делают на европейские заказы в Латвии, а на зарубежные заказы там же в Америке.

Вещи производятся на заказ. Чтобы не засорять природу я не произвожу тысячу кофт за раз, а печатаю, когда происходит покупка на сайте. Очень простой принцип: заказ через интернет-магазин тут же посылается производителю на фабрику, там берут одну кофту, делают на нее дигитальный принт и посылают оттуда же заказчику. Кофта приходит за 1-2 недели после заказа.

Планируешь ли продолжение серии с другими словами? Фантазии есть где разгуляться: чмо, тварь и т.д.

ТОП

Вульгарность — это не смысл коллекции. Некоторые слова меня лично раздражают и я никогда их не использую в речи, и также не буду печатать. Была идея подарить другу кофту, где написано наоборот — "Хорош". Но я думаю, может сделаю "уродиков" в разных цветах и вариантах, на черной кофте, на розовой, но оставлю эту тему чисто уродливой.

Самые смелые могут купить одежду со слоганом здесь.

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