Жительница деревни Кулли, что находится в волости Раазику в Харьюмаа, уже месяц борется с местной фирмой по вывозу мусора, которая постоянно не выполняет свои обязанности. Сама фирма признает свою вину лишь частично.

”Деревня Кулли волости Раазику утопает в мусоре! Фирма по вывозу отходов все придумывает новые и интересные отговорки по поводу своей невыполненной работы," — написала Delfi Kasulik местная жительница Тийна. По ее словам, мешки с мусором могли стоять у обочины дороги неделями, несмотря на то, что деревня находится в легкодоступном месте.

”Я и мои соседи в каждый из дней вывоза мусора вывозили свои контейнеры из-за легко открывающихся ворот, находящихся в 10 метрах от дороги, на расстояние в два метра от шоссе. К сожалению, ночью приходилось катить их обратно так и не опустошенными, так как боимся, что какая-нибудь машина может в темноте врезаться в контейнеры”, — рассказывает Тийна о своих проблемах.

Первый раз мусор был не вывезен 8 декабря. Когда Тийна написала в обслуживающую деревню фирму AS Eesti Keskkonnateenused, она получила письмо с извинениями и объяснением, что часть объектов была в тот день пропущена по техническим причинам. Приехать забрать мусор обещали уже сразу 9 декабря. Тийна признает, что в тот раз фирма выполнила обещание и даже привезла контейнер к воротам.

Однако 22 декабря, в следующий день вывоза, мусор в деревне вновь остался в контейнерах. После этого женщина получила письмо с фотографией, якобы доказывающей, что в этом якобы виновата она сама. За мусором пообещали приехать 5 января и специально отметили, что сделают это бесплатно.

На этот раз фирма свое обещание не сдержала, отправив женщине 5 января сообщение, что из-за непригодных для езды дорожных условий вывоз мусора переносится на 19 января. Тийна в это не верит — по ее словам, деревня Кулли находится рядом с важной дорогой Лагеди-Арукюла, и снегоочиститель проезжает там несколько раз за сутки. Кроме того, жители деревни постоянно ездят на работу, и ни о кого проблем с этим не возникло и в тот день.

”Я слышала, что в других деревнях в нашей волости мусор тоже был не вывезен. Мое терпение закончилось. Если бы я больше месяца не выполняла свою работу, меня бы просто уволили, но в данном случае никто не несет ответственность, и мы утопаем в мусоре в своих домах”, — злится женщина.

Delfi удалось получить комментарий и от AS Eesti Keskkonnateenused.

”8 декабря мусоровоз не доехал до объекта в связи с технической поломкой в работе машины. Об этом было разослано сообщение о повторном обслуживании, что работа будет выполнена 9 декабря, как и было сделано. 22 декабря мусоровоз был на объекте, но водитель видимо в темноте перепутал ворота, в подтверждение чего у нас есть фотография. За эту пустую поездку клиенту не было предъявлено счета, и перед клиентом извинились”, — объясняет фирма.

Фирма добавляет, что 5 января вывоз не был осуществлен ни только лишь у одного клиента, а у нескольких клиентов в деревни Кюлли, так как дороги не были убраны согласно требованиям, и машина застряла в снеге. По словам фирмы, они сообщили о состоянии дороги в самоуправление волости Раазику и послали им в подтверждение фотографии.

”В заключении, в первых двух случаях ошибка допущена действительно с нашей стороны, и в первом случае была оперативно оказана повторная услуга. В январе же проблемой были непроходимые дороги. Обязательно сделаем все возможное, чтобы клиенты были обслужены, и отходы вывезены”, — заключает фирма.