ФОТО: Клиент Selver в замешательстве: вроде и скидка, а вроде и нет!

В редакцию обратился недовольный клиент Selver, который решил купить в магазине в Тонди мороженое по хорошей, как ему показалось, цене, но на кассе выяснилось, что речь идет скидке с картой клиента.

”Когда я обратился в клиентскую службу, то работница сделала круглые глаза и сказала, что льготная цена действует только при предъявлении Partnerkaart. Согласен! Но в таком случае это должно быть указано на ценнике”, — негодует клиент и предполагает, что речь может идти о сознательно обмане, поскольку такая же картина наблюдалась с остальными видами мороженого и некоторыми другими товарами.

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По словам директора по маркетингу Selver Трийн Кааре, речь идет об отсутствии дополнительной рамки вокруг ценника, которая уточняет условия действия скидки и на которой в данном случае должно быть написано ”Partnerkaardiga”.

”Вообще, на этом маленьком ценнике указаны две цены: одна крупным шрифтом — цена по кампании, другая более мелким — обычная цена, но ценник не снабжен специальной рамкой, что может быть немного непонятным для человека, который не ходит в Selver постоянно. Наши постоянные клиенты знают, что оранжевый ценник означает скидку, которая действует с Partnerkaart”, — сказала она и пообещала оповестить конкретный магазин.