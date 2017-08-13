ФОТО: Клиент Rimi в шоке от арбуза: такого ужаса я в свой жизни еще не видел!

Читатель Delfi приобрел в магазине Rimi в Пылва нормальный на вид арбуз, но, когда начал его есть, пришел в ужас.

”При разрезании все было нормально. Я укусил и подумал, что выдержу, но второй уже был ужасен. Я попытался найти ложкой более твердое место, но не нашел. Одна жижа, еще и тянется. Такой ужас я видел впервые в жизни”, — написал он, приложив фотографию.

По словам пресс-секретаря Rimi Катрин Батс, все овощи и фрукты проходят контроль качества как на центральном складе, так и в магазине. ”В ходе первичного контроля качества проверяется, например, температуры машины, в которой переводился товар. Все партии проходят также выборочный контроль, то есть плод разрезается, чтобы можно было оценить его качество. К сожалению, все плоды мы разрезать не можем. Арбуз является сезонным товаром, и его продажи велики. Обычно мы получаем положительные отзывы об очень хороших арбузах”, — сказала она и добавила, что в подобных случаях клиенту несомненно следует обратиться в магазин, где ему вернут деньги за некачественный товар.