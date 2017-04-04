ФОТО: Клиент приобрел в Maxima куриное филе Tallegg и был шокирован

В редакцию обратился читатель, который приобрел в магазине Maxima в Йыхви куриное филе, а придя домой разрезал его и ужаснулся, так как мясо внутри оказалось зеленым. Этикетка на упаковке гласила, что товар еще в течение нескольких дней пригоден к употреблению.

”Как такое вообще возможно продавать? Скорее всего, попавшаяся мне курица была не единственной”, — отметил читатель.

Директор отдела по контролю за качеством HKScan Estonia Прийт Дрейманн принес клиенту извинения.

”Вероятнее всего, речь идет о человеческом факторе при транспортировке птицы, в связи с чем более тяжелые птицы получили в ходе транспортировки повреждения. Подобного рода повреждения могут появляться у более увесистых птиц в результате размаха крыльев или их резком поднятии. Это может привести к разрыву внутренней мышцы и стерильному внутреннему кровотечению, которое позже из-за гемоглобина окрашивается в зеленоватый цвет. К сожалению, подобные повреждения невозможно выявить при визуальном осмотре, поскольку речь идет о внутреннем кровоизлиянии”, — сказал Дрейманн и добавил, что с точки зрения пищевой безопасности, по его оценке, никакой угрозы нет.

”Мы еще раз приносим потребителю извинения за неприятный опыт и просим связаться по нашей электронной почте klienditeenindus@hkscan.com”, — сказал он.