ФОТО: Клиент обнаружил в пирожке из легендарного кафе гвоздь

Читатель прислал в редакцию фото купленного в кафе Narva пирожка с мясом, в котором зияет острый гвоздь. К счастью, клиент вовремя заметил опасную ”начинку” и не стал есть пирожок.

Представитель кафе сказал, что трудно определить, каким именно образом этот гвоздь оказался внутри пирожка. Один из вариантов: он мог попасть туда вместе с фаршем. ”В муке он быть не мог, так как во время работы машины по замесу теста был бы слышен соответствующий звук. Кроме того, перед наполнением пирожков начинкой тесто раскатывается до толщины в пару миллиметров, после чего на него укладывается фарш и формируется изделие. Пирожок увеличивается в размерах уже при выпечке”.