13.12.2017, 17:30

ФОТО: Клиент купил в Maxima рыбу с паразитами

 (7)
комментарий магазина
rus.delfi.ee
EST
Galerii: 6 pilti
Parasiidiga kalad Maximast Foto: Lugeja foto, Delfi

Читатель прислал в редакцию фотографии рыбы, купленной в Maxima. В ней были обнаружены паразиты, пишет Kasulik.

Пользователи соцсети опознали паразитов: это Cymothoa exigua. Они проникают в организм рыбы, прикрепляются к ее языку своими когтями и пьют кровь рыбы, после чего язык рыбы отваливается, а паразит замещает его собой. Рыба использует ”новый язык” как свой собственный. Для человека этот паразит безопасен.

По словам пресс-секретаря Maxima Кати Любобратец, это была красная рыба бесуго. Клиент ожидал узнать, что это был за паразит, однако Maxima на его вопрос не ответила.

”Чтобы в наших магазинах можно было бы купить лишь товар, который полностью соответствует требованиям качества, мы убрали эту рыбу из продажи, а в будущем будем проверять качество еще более внимательно”, — прокомментировала ситуацию Любобратец.

Фирма приносит свои извинения клиенту и ждет его письма или звонка (поддержка клиентов: klienditugi@maxima.ee, 800 2121), чтобы компенсировать стоимость покупки.

Читайте также:
89 000€
Tallinn, Дом
275 000€
Tallinn, Квартира
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
199 000€
Tallinn, Часть дома
83 500€
Tallinn, Квартира
48 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
189 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
116 900€
Tallinn, Квартира
107 000€
Jõelähtme vald, Квартира
От хозяина!
319 000€
Tallinn, Коммерческий
67 900€
Tallinn, Квартира
173 900€
Tallinn, Квартира
89 900€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии