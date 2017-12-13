ФОТО: Клиент купил в Maxima рыбу с паразитами

Читатель прислал в редакцию фотографии рыбы, купленной в Maxima. В ней были обнаружены паразиты, пишет Kasulik.

Пользователи соцсети опознали паразитов: это Cymothoa exigua. Они проникают в организм рыбы, прикрепляются к ее языку своими когтями и пьют кровь рыбы, после чего язык рыбы отваливается, а паразит замещает его собой. Рыба использует ”новый язык” как свой собственный. Для человека этот паразит безопасен.

По словам пресс-секретаря Maxima Кати Любобратец, это была красная рыба бесуго. Клиент ожидал узнать, что это был за паразит, однако Maxima на его вопрос не ответила.

”Чтобы в наших магазинах можно было бы купить лишь товар, который полностью соответствует требованиям качества, мы убрали эту рыбу из продажи, а в будущем будем проверять качество еще более внимательно”, — прокомментировала ситуацию Любобратец.

Фирма приносит свои извинения клиенту и ждет его письма или звонка (поддержка клиентов: klienditugi@maxima.ee, 800 2121), чтобы компенсировать стоимость покупки.