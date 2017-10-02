ФОТО: Керсти Кальюлайд дала старт неделе предпринимательства

Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила в Выруской гимназии с лекцией на тему предпринимательства, чем дала старт организованной Фондом содействия развитию предпринимательства и Уездными центрами развития неделе предпринимательства.
В рамках бизнес-недели школы Эстонии посетят около сотни различных предпринимателей и высоких руководителей, которые поделятся с подрастающим поколением своими историями успеха и опытом.
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