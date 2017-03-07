ФОТО: Кальюлайд подарила президенту Финляндии подушку с изображением его собаки

Занимающаяся изготовлением изделий в технике лоскутного шитья мелкий предприниматель с Сааремаа Марие Форсель очень удивилась, когда в один прекрасный день ей позвонили из президентской канцелярии, пишет Maaleht.
Выяснилось, что канцелярия хочет заказать у Leisi Lapikoda подушку с изображением питомца президента Финляндии Саули Нийнистё — бостон-терьера по кличке Ленну. Эту подушка предназначалась в качестве подарка финскому коллеге во время визита Керсти Кальюлайд в Финляндию.
Kohtla-Järve vald, Дом, 80 000 EUR
Viimsi vald, Дом, 269 000 EUR
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