ФОТО: Как выглядела немецкая марка, к которой была привязана эстонская крона

В ходе денежной реформы Эстония решила привязать курс кроны к немецкой марке, пишет Ärileht.

Многие из нас еще помнят эстонскую крону. А как выглядели немецкие денежные знаки?

Напомним, что с момента денежной реформы и до 31 декабря 2001 года крона была привязана к немецкой марке в соотношении 8 эстонский крон — 1 немецкая марка. Позже крона была связана с евро: 15,6466 кроны — 1 евро.

Привязать крону к марке оказалось хорошей идеей. Хотя эстонская экономика тесно связана с финской, крона к финской марке привязана не была. В противном случае Эстония ощутила бы девальвацию финской марки.