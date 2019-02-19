ФОТО: Как в лаборатории проводят анализ асфальта, которым латают ямы

Качественный асфальт, поясняют Latvijas Valsts ceļi, должен выдерживать колебания температур и прибалтийскую влажность. Кроме того, будет проверена плотность и то, в какой пропорции в смеси есть битум. Всего будет проведено семь тестов.

Переменчивые погодные условия и перепады температуры портят асфальт, и дыры могут образовываться в течение нескольких часов. На морозе ямы заделывают по специальной технологии холодного укладывания асфальта. Дыра максимально расчищается, высушивается и туда заливается холодный асфальтобетон. Главная задача такого ремонта — предотвратить аварийную ситуацию. Для того чтобы отремонтировать яму обычным способом, нужна температура не ниже +5 градусов.

За полтора месяца 2019 года, по данным Latvijas Valsts ceļi, было отремонтировано 2 371 квадратных метров на общую сумму 126 000 евро.

Как сообщалось, только 64,1% латвийских дорог государственного значения находятся в хорошем и отличном состоянии. Состояние 10,3% можно удовлетворительным, а 25,6% дорог нуждается в немедленном ремонте. С региональными и местными дорогами дела обстоят еще хуже.

У всех главных дорог Латвии — асфальтобетонное покрытие, у региональных — асфальтовое. Лишь 34,6% региональных асфальтовых дорог находятся в хорошем или отличном состоянии. Состояние 22,6% удовлетворительно, состояние 42,8% — плохое и очень плохое. Хуже всего дело обстоит с грунтовками: 6,6% находятся в хорошем состоянии, 47,8% в удовлетворительном, 45,6% — в плохом.

Из дорог местного значения в хорошем состоянии находятся 31,6% асфальтовых и 6,1% грунтовых, в удовлетворительном — 26,3% асфальтовых и 47,4% грунтовых, в плохом и очень плохом — 42,1% асфальтовых и 46,5% грунтовых.