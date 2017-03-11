ФОТО: Как в Кадрина выбирали лучшее крафтовое пиво

Kadrina Hää Õlu 2017 Foto: Avo Seidelberg, Maaleht

В Кадрина в четвертый раз прошел конкурс маленьких пивоварен „Hää õlu 2017” (”Хорошее пиво 2017”). Победителями стали: в категории легкого пива — Verner Hele завода Раазику и в категории крепкого — Ajakapsel пивоварни Лехе.