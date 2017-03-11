ФОТО: Как в Кадрина выбирали лучшее крафтовое пиво

В Кадрина в четвертый раз прошел конкурс маленьких пивоварен „Hää õlu 2017” (”Хорошее пиво 2017”). Победителями стали: в категории легкого пива — Verner Hele завода Раазику и в категории крепкого — Ajakapsel пивоварни Лехе.
Лучшее пиво пробовали и отбирали 60 дегустаторов (из Эстонии, Финляндии, Дании, Молдавии и Украины) — рекордное для конкурса число, пишет Maaleht. Дегустацией и оценкой конкурсантов руководил признанный политолог и знаток пива, президент пивного клуба Gambrinus Кармо Тюйр.
Tallinn, Квартира, 86 000 EUR
Maardu, Квартира, 70 000 EUR
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