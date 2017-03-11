11.03.2017, 18:13

ФОТО: Как в Кадрина выбирали лучшее крафтовое пиво


rus.delfi.ee
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Kadrina Hää Õlu 2017
Kadrina Hää Õlu 2017 Foto: Avo Seidelberg, Maaleht

В Кадрина в четвертый раз прошел конкурс маленьких пивоварен „Hää õlu 2017” (”Хорошее пиво 2017”). Победителями стали: в категории легкого пива — Verner Hele завода Раазику и в категории крепкого — Ajakapsel пивоварни Лехе.

Лучшее пиво пробовали и отбирали 60 дегустаторов (из Эстонии, Финляндии, Дании, Молдавии и Украины) — рекордное для конкурса число, пишет Maaleht. Дегустацией и оценкой конкурсантов руководил признанный политолог и знаток пива, президент пивного клуба Gambrinus Кармо Тюйр.

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