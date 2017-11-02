ФОТО: Как прошел запуск коллекции ERDEM x H&M в Таллинне и Риге

Дизайнерская коллекция ERDEM x H&M доказала, что для потребителей важен дизайн товара, а не громкое имя — через 15 минут после запуска коллекции в продажу в Таллинне полки были почти пусты.

Несмотря на сравнительную неизвестность дизайнера среди народа, к началу продажи коллекции у магазина H&M Postimaja в Таллинне выстроилась очередь не меньше, чем в прошлых годах.

Как и при запуске коллаборации с Balmain, полки опустели за считанные минуты — хотя виной тому могло быть и то, что Таллинн в этом году обделили половиной вещей. По словам представителя H&M, так и было задумано, а остальное можно купить онлайн (для справки, сайт завис уже в 9:00, за два часа до официального старта продаж).

В Риге же народу пришло меньше, чем при запуске коллекции Kenzo x H&M в прошлом году, но если тогда одежда провисела в магазине еще долго, то в этот раз все сразу растащили, рассказала Delfi рижанка Ольга.

Все более строго — по одному экземпляру каждой вещи на покупателя, чтобы избежать перепродажи. По словам Ольги, в прошлом году некоторые скупали все экземпляры каждой вещи для перепродажи.

А народ в очереди был недоволен: ”где кофе и круассаны, как в прошлом году?” Стоит отметить, что в Таллинне и в прошлом году никого ничем не потчевали.

Erdem x H&M Foto: Olga B, Delfi

Коллекция ERDEM x H&M появилась в 220 магазинах по всему миру 2 ноября. В 11:00 стартуют онлайн-продажи на сайте торговой сети.