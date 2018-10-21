ФОТО: Как продвигается строительство Рейди теэ

По словам заместителя директора Таллиннского коммунального департамента Рейо Вескиаллика, работы по строительству Рейди теэ проходят согласно графику и до весны следующего года ограничений в дорожном движении на этом участке ждать не стоит.
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Каждую осень в лесу теряются люди: почему пенсионера из Нарвы не могли найти больше двух недель
21.10.2018
”Меня узнают в электричках”. Иван Макаров — о своем имидже русофоба, закрытии передачи ”Раадиус” и российском ТВ
21.10.2018
В авторской передаче Романа Старапопова ”Правильные русские” Эстонии” радиоведущий и редактор ”Радио 4” Иван Макаров рассказал о своем отношении к Путину, России, а также угрозах, после которых пришлось обращаться в КаПо. Представляем вам полную версию интервью — вопросы и ответы, которые не вошли в передачу.
Весной 2014 года Валентина Кемпель переехала из Санкт-Петербурга в Ригу. По истечении пяти лет жизни в Латвии, у нее четко сформировались основные отличия стран соседей, обладающих десятками лет общей (весьма неоднозначной) истории и такими сложными, но все же соседскими отношениями. Своими наблюдениями о разнице жизни в Риге и Санкт-Петербурге она поделилась с woman.delfi.lv.
Приближенный к Путину олигарх Борис Ротенберг подал иск против четырех действующих в Финляндии банков
21.10.2018
Что принесет нам конец года, что говорят звезды про четвертый квартал 2018-го? Известный таллиннский астролог Ольга Потемкина составила эксклюзивный прогноз для читателей "МК-Эстония", в котором обращает внимание на важные моменты, подсказанные нам небесными светилами. Что ждет Эстонию в целом и ее жителей, относящихся к разным знакам зодиака, в частности?
Около 300 граждан Украины в последние полтора года нарушили в ЭР трудовое законодательство
21.10.2018
С 11 июня 2017 по 1 октября 2018 года возможностью приехать в Эстонию без визы воспользовались 15 982 гражданина Украины, из них 290 нарушили условия трудоустройства в Эстонии, — об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на запрос эстонского бюро депутата Европейского парламенты Яны Тоом.
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Peadirektor
KESKKONNAAMET (RIIGIKANTSELEI)
Tähtaeg: 01.11.2018
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Ostujuht
OÜ EESTI HÖÖVELLIIST (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 28.10.2018
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Võtmeklientide müügijuht
NEFAB PACKAGING OÜ
Tähtaeg: 25.10.2018
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Account manager
BE GROUP (FINESTA BALTIC OÜ)
Tähtaeg: 24.10.2018
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Head of sales, estonia
SÄHKÖLEHTO (FINESTA BALTIC OÜ)
Tähtaeg: 24.10.2018