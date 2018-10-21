ФОТО: Как продвигается строительство Рейди теэ

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По словам заместителя директора Таллиннского коммунального департамента Рейо Вескиаллика, работы по строительству Рейди теэ проходят согласно графику и до весны следующего года ограничений в дорожном движении на этом участке ждать не стоит.