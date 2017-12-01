ФОТО: Как не следует упаковывать посылки — даже при отправлении в посылочный автомат

Наступает сезон, когда люди шлют много посылок. Чтобы избежать возможных проблем, логистическая фирма DPD советует, как именно следует упаковывать посылки. Корректная упаковка важна и при использовании посылочного автомата, сообщается в пресс-релизе.

Данные фотографии служат примером того, какие посылки люди ежедневно отправляют при помощи автоматов и курьеров. Эти посылки упакованы не самым корректным образом и не обеспечивают максимальную безопасность товара.

Директор по операциям логистического предприятия DPD Eesti Ремо Кирсс пояснил, что, хотя жители Эстонии очень активно используют посылочные автоматы, часто все же забывают, что, пользуясь автоматом, посылку следует надлежащим образом упаковать, поскольку товары не перемещаются сами по себе из автомата в автомат — доставка посылки происходит в несколько этапов.

”Все посылки попадают на сортировочные линии, сталкиваются с другими посылками, различными климатическими воздействиями, их перевозят на разных машинах и т.д., — отметил Кирсс. — Посылка без корректной упаковки может прибыть на место в ухудшившемся состоянии”.

Ежедневно сталкивающийся по работе с тысячами посылок директор по операциям DPD Ремо Кирсс рассказал о пяти основных ошибках, которые люди делают, отправляя посылки:

1. В качестве упаковки используется только подарочный/полиэтиленовый пакет. Особенно это важно в преддверии новогодних праздников! Полиэтиленовый пакет не выдерживает транспортировки. Даже оригинальная упаковка пересылаемого предмета не всегда подходит для пересылки. Для транспортировки подходит такая упаковка как прочный картонный ящик, коробка, конверт с прослойкой из пузырчатой пленки и т.п.

Foto: DPD





Foto: DPD

2. Слишком большая/маленькая коробка. В коробке слишком большого размера предметы не зафиксированы. Полупустая коробка более хрупкая, чем полная. Если в коробке осталось свободное место, его следует заполнить бумагой, пузырчатой пленкой или чем-то другим подходящим. Если же выбрана слишком маленькая коробка, вещи будут лежать вплотную друг к другу, и коробка не защитит их от внешнего воздействия.

Foto: DPD

3. При пересылки хрупких предметов не используется достаточно смягчающих материалов. Наклейка ”Осторожно: хрупкое!” не является заменой адекватной упаковке. Это особенно важно в преддверии новогодних праздников, когда чаще пересылают такие хрупкие вещи как свечи, бутылки с глегом и пр. При пересылке хрупких предметов следует обязательно использовать достаточно смягчающего материала и наполнителя.

Foto: DPD

4. Используется уже поврежденная упаковка. Упаковки, которые ранее уже использовались, не всегда достаточно прочны и могут быть повреждены в процессе пересылки.

Foto: DPD

5. На упаковке оставлены старые этикетки и/или маркировка. Неактуальные этикетки, адреса, имена и пр. создают путаницу и могут помешать найти адресата!