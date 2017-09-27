ФОТО: Как изменятся Балтийский и Кейлаский вокзалы после реконструкции за 75 миллионов евро

Eesti Raudtee планирует инвестировать в течение пяти следующих лет в Ляэне-Харьюскую железную дорогу почти 75 миллионов евро. Большинство денег поступит из европейских фондов.

В 2018 году пройдут работы по обновлению дорожных путей Таллинн-Пяэскюла, Пяэскюла-Лаагри и Лаагри-Удра. В 2019 году состоится реконструкция вокзалов в Клоога, Кейла и Пяэскюла.

В 2020 году в Таллинне будет построен мост на Палдиски маантеэ, а в 2021 — новые рельсы и платформы на Балтийском вокзале.