ФОТО: Как филиппинцы в Рапламаа коров доят

29-летний филиппинец Джовел Багайо две недели тому назад прибыл в Эстонию, чтобы работать на скотном дворе OÜ Kaiu LT доильщиком, пишет Maaleht.

”С поиском работников из Эстонии проблемы. Мы не просто так смотрим за границу”, — говорит исполнительный директор предприятия Сильвер Каск. По его словам, они приняли филиппинца на работу, поскольку очень довольны работой его сестры, которая тоже трудится в их фирме. Женщину привела сюда любовь: со своим избранником из Эстонии она познакомилась по интернету и теперь состоит в законном браке.

Всего в хозяйстве насчитывается 600 дойных коров. Филиппинцы получают здесь в районе среднего по стране. Наравне с местными доильщиками. На родине им платили бы в 2-3 раза меньше.

