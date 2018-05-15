15.05.2018, 11:59

ФОТО: Как это туда попало? Покупатель нашел в готовом тесте болт

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rus.delfi.ee
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Hagari muretaignas polt Foto: Klient, Kliendi foto

Клиент приобрел готовое тесто Hagari и обнаружил в нем металлический болт. Руководитель по качеству Eesti Leivatööstus Лийна Мялганд принесла извинения за случившееся.

”Сегодня мы провели на производстве мониторинг и выявили, что у одного упаковочного станка отсутствует болт. В связи с данным случаем мы, несомненно, пересмотрим свою систему проверки продукции на наличие металла, чтобы избежать подобных проблем в будущем”, — пообещала она и добавила, что хоть сито и достаточно частое, иногда в нем могут возникнуть дырочки, через которые что-то может просочиться.

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