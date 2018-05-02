ФОТО: Как будут выглядеть Postimaja и Coca Cola Plaza после объединения

Baltic Horizon Fund планирует расширить здания Postimaja и кинотеатра Coca Cola Plaza в центре Таллинна примерно на треть и соединить их между собой.
Смотрите как все будет выглядеть после окончания строительства:
Baltic Horizon Fund планирует расширить здания Postimaja и кинотеатра Coca Cola Plaza в центре Таллинна примерно на треть и соединить их между собой.
Смотрите как все будет выглядеть после окончания строительства:
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