На улице Кеэвизе трамвай вновь поднимется на поверхность и продолжит свой путь до левой части здания терминала аэропорта, где будет построен круг для разворота. С трамвайной остановки можно будет при помощи эскалатора попасть прямо в здание терминала.

rus.delfi.ee
0
Читайте также:
Мифы и правда о Rail Baltic: кому мешает железная дорога и каким слухам можно верить? (53)Мифы и правда о Rail Baltic: кому мешает железная дорога и каким слухам можно верить?
Евросоюз поддерживает расширение Таллиннского аэропорта (16)Nordica, Tallinna lennujaam