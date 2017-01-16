ФОТО: Как будет выглядеть ведущее в Таллиннский аэропорт мини-метро

Если все пойдет по плану, то во второй половине года до Таллиннского аэропорта можно будет добраться на трамвае, который на некоторое время будет ехать по тоннелю возле станции Юлемисте.