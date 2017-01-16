На улице Кеэвизе трамвай вновь поднимется на поверхность и продолжит свой путь до левой части здания терминала аэропорта, где будет построен круг для разворота. С трамвайной остановки можно будет при помощи эскалатора попасть прямо в здание терминала.
ФОТО: Как будет выглядеть ведущее в Таллиннский аэропорт мини-метро(34)
Foto: Eskiis, Delfi
Если все пойдет по плану, то во второй половине года до Таллиннского аэропорта можно будет добраться на трамвае, который на некоторое время будет ехать по тоннелю возле станции Юлемисте.
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