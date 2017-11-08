ФОТО: Как будет выглядеть торговый центр Kristiine после масштабной реновации

В ноябре в одном из крупнейших торговых центров Таллинна, Kristiine, начинаются работы по реновации, в ходе которой изменится как внешний вид, так и интерьер. Реновация продлится два года, в течение которых торговый центр будет по-прежнему открыт — все магазины, входы в здание и парковки останутся в распоряжении клиентов, сообщается в пресс-релизе.

”Вместо расширения в Kristiine мы инвестируем в комфорт и высокое качество”, — пояснил планы концерна Citycon Том Лисецки, его директор по развитию. ”Старейший и крупнейший торговый центр в центре города может похвастаться уже 100 миллионами посетителей, и это хороший повод обновить Kristiine изнутри и снаружи к 20-летнему юбилею”.

Реновация торгового центра будет проходить поэтапно. Начнутся работы в ноябре с атриума рядом с парковочным зданием. Уже к весне будет открыт первый в Прибалтике развлекательный центр и спортивный бар известной по всему миру сети O’Learys — с дорожками для боулинга и уникальным для Таллинна кинозалом.

В ходе различных этапов работ по реновации планируется освежить фасад и интерьеры торгового центра, а также сделать пути передвижения более удобными. Договор на выполнение работ в торговом центре заключен со строительной компанией Oma Ehitaja.

В зоне влияния торгового центра Kristiine, в котором больше 160 магазинов, проживает 270 000 горожан. Торговая площадь нетто достигает 43 700 квадратных метров, а количество посетителей Kristiine Keskus — 7,3 миллиона человек в год.

Построенный в 1999 году Kristiine Keskus был расширен на более 12 000 квадратных метров в 2010 г. Citycon, ведущий в Северных странах концерн, оперирующий коммерческой недвижимостью, приобрел Kristiine Keskus у компании Pro Kapital за 105 миллионов евро в 2011 году. В последний раз работы по реновации Citycon проводил в торговом центре в 2013 году.