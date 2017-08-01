ФОТО: Как будет выглядеть флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 8

Блогер по имени Эван Бласс, специализирующийся на утечках о различных гаджетах, опубликовал в своем микроблоге в Twitter пресс-рендер готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy Note 8, презентация которого ожидается в конце августа.

Судя по представленному изображению, Note 8 во многом напоминает представленные компанией ранее устройства Galaxy S8 и S8+. Он получил сходный дизайн и экран, занимающий практически всю лицевую поверхность. В комплект устройства входит привычный для линейки Note стилус.

When it rains etc. pic.twitter.com/D0lFR5Wn1B — Evan Blass (@evleaks) August 1, 2017





Как напоминает Ferra, Galaxy Note 8, по слухам, оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18,5:9, как у Galaxy S8, и разрешением 2960*1440 пикселей. Предполагается, что смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon 835 или 836, либо фирменный чип Exynos 8895. Оперативная память смартфона будет составлять 6 или 8 ГБ, а объем встроенной памяти составит до 256 ГБ.

Представленный рендер подтверждает слухи о том, что Galaxy Note 8 может стать первым смартфоном Samsung с двойной камерой. Ожидается, что основная камера аппарата получит 12-Мп широкоугольный модуль и 13-Мп телефото-модуль, которые обеспечат 3-кратный оптический зум. Также ранее сообщалось, что смартфон получит аккумулятор емкостью 3300 мАч и будет работать под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.