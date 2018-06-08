ФОТО: Известная низкими ценами торговая сеть PEPCO открыла магазины в Таллинне

Сегодня в Таллинне в центрах Nautica и Magistrali открылись магазины розничной торговой сети PEPCO, которая известна низкими для местного рынка ценами. Эстония — десятая по счету страна, где работает эта сеть, и в течение следующего года она планирует открыть здесь еще десять магазинов.
Сегодня у расширяющейся на эстонский рынок розничной торговой сети PEPCO около 1400 магазинов в странах Центральной и Восточной Европы. Всего, согласно планам, в ближайшие три года в Эстонии будет открыто 30 магазинов PEPCO, в которых получат работу более 200 человек.
Ассортимент PEPCO включает главным образом детскую, женскую и мужскую одежду, аксессуары, игрушки, декоративные и хозяйственные товары, а также текстиль для дома. Примерно 60 процентов предлагаемых товаров это одежда и обувь, а 40 процентов — потребительские товары. Все товары специально отобраны так, чтобы предлагать клиентам максимально выгодный ценовой класс.
Например, в магазинах PEPCO можно купить женскую футболку за 3,99 евро, рубашку для мальчиков или блузку для девочек за 1,99, флисовое одеяло за 1,99 евро и т. д. Кроме того, магазины регулярно проводят сезонные распродажи и кампании низких цен, например на летние товары или школьные принадлежности.