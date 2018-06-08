08.06.2018, 15:00

ФОТО: Известная низкими ценами торговая сеть PEPCO открыла магазины в Таллинне

 (9)
rus.delfi.ee
EST 2
Galerii: 35 pilti
PEPCO Tallinnas Foto: PEPCO

Сегодня в Таллинне в центрах Nautica и Magistrali открылись магазины розничной торговой сети PEPCO, которая известна низкими для местного рынка ценами. Эстония — десятая по счету страна, где работает эта сеть, и в течение следующего года она планирует открыть здесь еще десять магазинов.

Сегодня у расширяющейся на эстонский рынок розничной торговой сети PEPCO около 1400 магазинов в странах Центральной и Восточной Европы. Всего, согласно планам, в ближайшие три года в Эстонии будет открыто 30 магазинов PEPCO, в которых получат работу более 200 человек.

Ассортимент PEPCO включает главным образом детскую, женскую и мужскую одежду, аксессуары, игрушки, декоративные и хозяйственные товары, а также текстиль для дома. Примерно 60 процентов предлагаемых товаров это одежда и обувь, а 40 процентов — потребительские товары. Все товары специально отобраны так, чтобы предлагать клиентам максимально выгодный ценовой класс.

Например, в магазинах PEPCO можно купить женскую футболку за 3,99 евро, рубашку для мальчиков или блузку для девочек за 1,99, флисовое одеяло за 1,99 евро и т. д. Кроме того, магазины регулярно проводят сезонные распродажи и кампании низких цен, например на летние товары или школьные принадлежности.

„Эстонский рынок очень интересен и открывает для нас много новых перспектив. Для всей нашей сети это важная веха в развитии, потому что теперь мы представлены во всех трёх странах Балтии — в Латвии, Литве и Эстонии”, — сказал исполнительный директор PEPCO в регионе Центральной и Восточной Европы Марцин Станко.

PEPCO сообщила о своих планах расширения на эстонский рынок в феврале нынешнего года. С этого момента торговая сеть начала энергично реализовывать свой план, и теперь в течение ближайших трёх лет намерена открыть здесь ещё около 30 магазинов, обеспечив работой более 200 человек. Магазины будут открываться в городах с населением более 10 000 человек. Сейчас торговая марка занимается развитием первых десяти магазинов, которые будут открыты в ближайшие 12 месяцев деятельности сети в Эстонии.

ТОП

„В течение года мы откроем в Эстонии десять магазинов, в основном в торговых центрах более крупных городов. Предлагающие комплексные решения коммерческие площади, где действуют предприятия питания и магазины розничной торговли, уже оправдали себя в качестве места расположения наших магазинов во многих других странах Центральной и Восточной Европы, и я уверен, что такие решения будут эффективными и здесь”, — сказал руководитель региона Балтии Александр Чикаидзе.

PEPCO — это европейская розничная торговая сеть, которая предлагает одежду и другие потребительские товары по выгодным ценам. Магазины PEPCO, которых насчитывается около 1400, работают в Чехии, Венгрии, Польше, Словакии, Хорватии, Словении, Румынии, Латвии и Литве. Торговая марка была создана в 2004 году в Польше, она сразу же завоевала расположение потребителей. С тех пор эта розничная сеть успешно расширяет свою деятельность, сегодня она обеспечивает работой в Европе более 12 000 человек. Магазины PEPCO ежемесячно посещает более 12 миллионов клиентов.

На рынках, где PEPCO осуществляет свою деятельность, она получает позитивную обратную связь как от потребителей и профессиональных союзов, так и от коммерческих организаций. PEPCO удостоена многих призов и наград в области коммерции и розничной торговли, как например Forbes Diamonds, Super Brand, Quality of Service Award, Shopping Center Forum Retailers’ Award, Beset CEE Retailer of the Year 2017.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО: Проходящий принудительное лечение убийца Яриков, на счету которого сожжение, утопление и 52 удара ножом, стал популярным видеоблогером и никто не может его остановить

08.06.2018
Вильяндиская больница не может уследить за всеми действиями ставшего популярным видеоблогером опасного пациента, чьи ролики на Youtube собираают сотни тысяч просмотров, но Министерство юстиции утверждает, что медики не должны позволять ему нарушать права других пациентов.
Подробнее

Интервью c мэром Нарвы Таммисте: почему он не против целлюлозного комбината в Нарве и почему город не построит мечеть для беженцев, а также концертный зал - для всех

08.06.2018
”Виру Проспект” опубликовал вторую часть интервью с мэром Нарвы Тармо Таммисте, основанное на вопросах заданных читателями газеты и приуроченное ко Дням города, в котором, в частности, сказал, что, если бы Нарве предложили построить на ее территории целлюлозный комбинат, то он был бы только за.
Подробнее


ФОТО: Известная низкими ценами торговая сеть PEPCO открыла магазины в Таллинне

08.06.2018
Сегодня в Таллинне в центрах Nautica и Magistrali открылись магазины розничной торговой сети PEPCO, которая известна низкими для местного рынка ценами. Эстония — десятая по счету страна, где работает эта сеть, и в течение следующего года она планирует открыть здесь еще десять магазинов.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Обругавший получившего травму финна врач: я поддался на провокацию, должен был сохранять спокойствие

08.06.2018
Вспыхнувший ночью 6 мая в отделении экстренной медицины Клиники Тартуского университета конфликт между пациентом Лаури Стейнбахом и врачом Харди Кальюрандом продолжается. Врач подал в эстонскую полицию заявление об угрозах со стороны пациента и сопровождавшего его мужчины.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106652001
135,- €
81,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Jaipur
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106022002
151,20 €
90,72 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106861001
182,70 €
109,62 €
-40% Esprit Naiste käekell ES105452009
128,70 €
77,22 €

ФОТО ПОСЛЕ ПОЖАРА: Более тысячи инвесторов горевшего здания в квартале Вольта не потеряют свои деньги

08.06.2018
Вчера горела открытым пламенем новостройка Endover в квартале Вольта. А именно, здание на Теэстузе, 47d, где квартиры на последнем этаже стоят более полумиллиона евро. Всю историю делает интересной то, что речь идет о построенном с помощью краудфандинга здании. Более тысячи инвесторов от частных лиц до более крупных фирм дали Endover около 1,1 млн евро на краудфандинговой платформе Crowdestate. Что будет с инвестициями?
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



”Эти русские всегда требуют скидок”. Возмущенный пассажир Elron: кондуктор отказалась продать мне льготный билет и оскорбила меня!

08.06.2018
В редакцию Delfi обратился читатель, у которого возник конфликт с кондуктором в электричке Elron. По его словам, ему необоснованно не продали льготный билет, а потом еще и обругали. В Elron же говорят, что их работник разговаривал вежливо и поступил в соответствии с правилами.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ