ФОТО: Известная низкими ценами торговая сеть PEPCO открыла магазины в Таллинне

„Эстонский рынок очень интересен и открывает для нас много новых перспектив. Для всей нашей сети это важная веха в развитии, потому что теперь мы представлены во всех трёх странах Балтии — в Латвии, Литве и Эстонии”, — сказал исполнительный директор PEPCO в регионе Центральной и Восточной Европы Марцин Станко.

PEPCO сообщила о своих планах расширения на эстонский рынок в феврале нынешнего года. С этого момента торговая сеть начала энергично реализовывать свой план, и теперь в течение ближайших трёх лет намерена открыть здесь ещё около 30 магазинов, обеспечив работой более 200 человек. Магазины будут открываться в городах с населением более 10 000 человек. Сейчас торговая марка занимается развитием первых десяти магазинов, которые будут открыты в ближайшие 12 месяцев деятельности сети в Эстонии.

„В течение года мы откроем в Эстонии десять магазинов, в основном в торговых центрах более крупных городов. Предлагающие комплексные решения коммерческие площади, где действуют предприятия питания и магазины розничной торговли, уже оправдали себя в качестве места расположения наших магазинов во многих других странах Центральной и Восточной Европы, и я уверен, что такие решения будут эффективными и здесь”, — сказал руководитель региона Балтии Александр Чикаидзе.

PEPCO — это европейская розничная торговая сеть, которая предлагает одежду и другие потребительские товары по выгодным ценам. Магазины PEPCO, которых насчитывается около 1400, работают в Чехии, Венгрии, Польше, Словакии, Хорватии, Словении, Румынии, Латвии и Литве. Торговая марка была создана в 2004 году в Польше, она сразу же завоевала расположение потребителей. С тех пор эта розничная сеть успешно расширяет свою деятельность, сегодня она обеспечивает работой в Европе более 12 000 человек. Магазины PEPCO ежемесячно посещает более 12 миллионов клиентов.

На рынках, где PEPCO осуществляет свою деятельность, она получает позитивную обратную связь как от потребителей и профессиональных союзов, так и от коммерческих организаций. PEPCO удостоена многих призов и наград в области коммерции и розничной торговли, как например Forbes Diamonds, Super Brand, Quality of Service Award, Shopping Center Forum Retailers’ Award, Beset CEE Retailer of the Year 2017.