ФОТО: Из-за ошибки работника в Prisma бесплатно предлагали детям заплесневелые мандарины и коричневые бананы

"Стуация особенно бросилась в глаза, поскольку была очень противоречивой", — описал читатель открывавшуюся в субботу вечером в Mustamäe Prisma картину. Противоречивой ситуацию делало имеющееся у фруктов сообщение: "Один свежий фрукт каждому ребенку".

Заведующая Mustamäe Prisma Марилий Торим: это была ошибка работника

"В магазине отвечает за бесплатные фрукты дежурный работник, задача которого — по меньшей мере 2-4 раза в течение дня проверять корзины и при необходимости также наполнять. Одна корзина с бесплатными фруктами находится у карусели и вторая — в отделе фруктов и овощей. К сожалению, в субботу вечером эту проверку не провели корректно, и корзина с бесплатными фруктами не выглядела такой, какой она должна быть", — признала Торим.

К воскресенью, по словам Торим, ситуация разрешилась. "Мы постараемся в дальнейшем содержать корзину с предлагаемыми детям фруктами в порядке", — добавила она.