02.12.2018, 19:12

ФОТО: Из-за ошибки магазина смартфон от "Яндекса" попал в сеть за несколько дней до презентации

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Интерфакс
EST
ФОТО: Из-за ошибки магазина смартфон от "Яндекса" попал в сеть за несколько дней до презентации
Foto: MLADEN ANTONOV, AFP

На сайте интернет-магазина "М.Видео" появились фотографии и описание первого смартфона от "Яндекса", который должен быть официально представлен только через несколько дней — 5 декабря, сообщает издание iGuides. Сейчас страница с "Яндекс.Телефоном" недоступна, однако она сохранилась в кэше поисковиков.

Согласно описанию, стоимость смартфона составит 17990 рублей. Он оснащен 8-ядерным процессором Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной, а также модулем NFC для бесконтактных платежей. Судя по фотографиям, устройство будет работать на Android.

Как сообщалось, в июле "Яндекс" получил разрешение на ввоз на территорию Евразийского экономического союза "смартфона Яндекс.Телефон торговой марки "Яндекс", модели YNDX-000SB", оно действует до 25 июня 2023 года. Изготовителем товара выступает зарегистрированная в Швейцарии Yandex Services AG. Эта же швейцарская компания является изготовителем "умной колонки" "Яндекс.Станция", продажи которой начались в России 10 июля.

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