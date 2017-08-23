ФОТО: Из автобуса Ecolines прямо на дорогу текли экскременты

Внимательный читатель заметил сегодня вытекающие из-под автобуса Ecolines экскременты и кучи туалетной бумаги.

"Как у советского поезда, из туалета прямо на улицу. Даже туалетная бумага падала на асфальт", — описал шокированный очевидец.

Исполнительный директор Ecolines Элис Ковалев сказала, что в данный момент водитель автобуса неполадки не обнаружил, но по прибытии в пункт назначения транспортное средство пройдет технический контроль и выяснят причину, по которой экскременты попали на улицу.