ФОТО: Интерес к строящемуся в Ласнамяэ ”самому большому жилому дому Эстонии” превзошел все ожидания

Строительство ”самого большого жилого дома в Эстонии” в здании бывшей Морской академии на Мустакиви теэ, 25 в столичном районе Ласнамяэ началось недавно, но, по словам представителя фирмы-девелопера, интерес общественности уже превзошел все ожидания.

”Интерес к проекту очень большой, уже до начала строительства продана пятая часть квартир, — говорит менеджер по продажам Endover Kinnisvara Денис Канавин. — Это очень хороший результат, особенно, учитывая, что речь идет о самом большом жилом доме в Эстонии. В сравнении с обычными объектами Таллинна 20% в Vega — это целый дом. Общественный интерес к данному проекту превосходит все ожидания”.



По словам Канавина, строящийся жилой дом, — это уникальный объект, аналогов которому в столице нет: ”Это самый уникальный объект развития в Ласнамяэ, аналогов которому нет нигде в Таллинне. В дополнение к полностью реконструированному дому с качественной отделкой предлагается исключительный комплекс помещений для проведения вечеринок и мероприятий, игры в бильярд; банный комплекс с джакузи и зоной для отдыха; игровая комната и площадки для детей, площадки для активного отдыха и тренировок, места для гриля. В здании предусмотрена отдельная прачечная, а также помещения для хранения велосипедов и детских колясок. Речь идет о доме повышенной безопасности, а с террасы на крыше можно будет любоваться просторами и видами на город и море”.

Всего в здании будет 297 апартаментов, цены на которые начинаются с 44 000 евро. Вернее, начинались, так как самые дешевые квартиры на данный момент уже распроданы. ”На данный момент самые дешевые квартиры распроданы. Сейчас цены в Vega начинаются с 54 777 евро. Стоимость квадратного метра начинается с 1243 евро”, — говорит Канавин. По его словам, это лучшее предложение в районе Ласнамяэ. ”Среди объектов развития уровень цен — самый низкий, а дополнительных ценностей больше, чем в любом другом жилом доме в Эстонии”, — отмечает он.



По словам менеджера по продажам, интерес к приобретению жилплощади в возводимом комплексе проявляют как давние жители района, желающие улучшить свои жилищные условия, так и, например, гости столицы и инвесторы. ”Потенциальные покупатели — это люди, которые ценят данную часть города за удобную инфраструктуру и быструю транспортную связь с центром города, у которых поблизости живут друзья и родственники, но кто желает вывести свои жилищные условия на новый уровень, — говорит Канавин. — Подойдет данная жилплощадь и новым жителям столицы. Доступны небольшие квартиры, для пар, маленьких и больших семей. Подобного рода недвижимость пользуются спросом и у инвесторов, которые знают, насколько высок спрос на аренду хороших квартир в Ласнамяэ”.

Согласно плану, дом будет готов в первой половине 2018 года. Открытая продажа начнется летом этого года, а для зарегистрировавших свой интерес на сайте фирмы-девелопера бронирование уже идет полным ходом.