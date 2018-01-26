ФОТО и ВИДЕО:"Каждую неделю в минусе!" Водители Taxify проводят забастовку

В пятницу вечером с 21:00 до 00:00 проходит забастовка водителей Taxify. На место прибыло около 70-80 машин и около ста водителей.

Два дня назад в Taxify была испробована новая система ценообразования, в результате которой доходы водителей уменьшись на 30%. Водители отмечают, что в таких условиях им крайне трудно оплачивать аренду, топливо, страховку и другие связанные с работой расходы.



Водители направили в головной офис свои отзывы, отметив, что такая система не работает и не играет на руку ни водителям, ни клиентам.

