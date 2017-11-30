30.11.2017, 21:56

ФОТО и ВИДЕО: Вылетевший в Египет самолет развернулся на границе с Украиной и направился обратно в Таллинн

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дополнено в 7:10
rus.delfi.ee
EST

В четверг в 17:05 из Таллинна в Египет вылетел самолет, который на полпути — на границе с Украиной — развернулся и вернулся в Таллинн.

По словам одного из пассажиров, который находился на борту самолета, им объявили, что судно возвращается в Эстонию из-за технической неисправности.

Повторный вылет должен был состояться в 21:30, но в 22:40 поступило сообщение, что в четверг вылета уже не будет.

Согласно данным Delfi, пассажиров разместили в Таллинне в отеле, когда будет вылет — пока неизвестно.

Foto: Delfi lugeja kuvatõmmis sotsiaalmeediast

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